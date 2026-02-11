Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra cùng lúc tại 3 địa điểm

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22-2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại cùng lúc ba địa điểm ở phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Lễ hội Đường sách Tết là một trong những điểm nhấn văn hóa lớn của TPHCM, được tổ chức lần đầu năm 2010. Năm nay, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại ba không gian gồm: trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu).

Phối cảnh cổng chào với biểu tượng "Bính Ngọ vươn mình" tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại phường Sài Gòn

Ngoài hàng chục ngàn đầu sách báo, lễ hội còn có các hoạt động văn hóa đặc sắc như: triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm “TPHCM - Thành phố đô thị đáng sống” với các xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh về các thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị của TPHCM sau hợp nhất; trưng bày chủ đề kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), và tiến tới chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; trải nghiệm sách điện tử, sách nói, trí tuệ nhân tạo; giao lưu với các tác giả nổi tiếng; dự các workshop về sách và văn hóa đọc…

Phối cảnh Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương)

Ở mỗi địa phương, Đường sách Tết lại có những nét riêng độc đáo như: ở Công viên Thành phố mới có thêm không gian triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ, sân chơi đọc sách và kể chuyện dành cho thiếu nhi…; tại khu vực Nhà Truyền thống cách mạng tập trung vào các tư liệu về truyền thống đấu tranh ở địa phương, thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển đảo…

Phối cảnh Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu)

Vào mùng 1 Tết, tại cả 3 địa điểm tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đều diễn ra chương trình lì xì sách tết thông qua các "ATM sách miễn phí". Đây là một trong những hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần chia sẻ sách trong cộng đồng, giúp bạn đọc tiếp cận với nhiều đầu sách hay, ý nghĩa.

QUỲNH YÊN