Chiều 17-6, giá vàng quay đầu giảm sau 5 ngày tăng liên tục

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC thông báo giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào khoảng 16 giờ ngày 17-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.324,7 USD/ounce, giảm gần 10 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13,5 - 13,6 triệu đồng/lượng.