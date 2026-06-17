Chiều 17-6, giá vàng quay đầu giảm sau 5 ngày tăng liên tục

Giá vàng trong nước chiều 17-6 giảm từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay, trong đó các doanh nghiệp giảm giá thu mua mạnh hơn giá bán ra.

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC thông báo giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào khoảng 16 giờ ngày 17-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.324,7 USD/ounce, giảm gần 10 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13,5 - 13,6 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN