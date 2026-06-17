Sáng 17-6, giá vàng tiến sát 152 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 149,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 149,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với đáy gần nhất của giá vàng vào ngày 10-6 ở mức 133,2-133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,2-138,3 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giá vàng đã tăng khoảng 13,5 triệu đồng/lượng trong vòng 6 ngày.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 17-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.340 USD/ounce, tăng gần 9 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 16-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13,5-13,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục nhờ thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran làm giảm lo ngại lạm phát kéo dài và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất. Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống cũng hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, đà tăng chậm lại của giá vàng cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), khi mọi phát tín hiệu từ tuyên bố lãi suất và cuộc họp báo của Chủ tịch Warsh đều có thể tác động mạnh đến thị trường. FED đã bước vào cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày dưới sự chủ trì lần đầu của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Thị trường dự báo FED sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng đang chờ các tín hiệu về định hướng chính sách trong phần còn lại của năm.

Trong khi đó, một báo cáo mới nhất vừa phát đi của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, 89% nhà quản lý dự trữ dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới; 45% dự kiến tăng dự trữ tại chính tổ chức của mình và 83% cho rằng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ sẽ tăng trong 5 năm tới, cao hơn mức 76% của khảo sát năm trước. Kết quả này cho thấy nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì mạnh.

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NHUNG NGUYỄN