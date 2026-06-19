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Chiều 19-6, giá vàng giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều nay 19-6 tiếp tục giảm theo đà rơi của giá vàng thế giới.

Vào khoảng 15 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 4,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ ngày 19-6 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.162 USD/ounce, giảm thêm 22 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 50 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 18-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14 - 14,1 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

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NHUNG NGUYỄN

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