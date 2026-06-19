Chiều 19-6, giá vàng giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 15 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 4,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ ngày 19-6 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.162 USD/ounce, giảm thêm 22 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 50 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 18-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14 - 14,1 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

NHUNG NGUYỄN