Sáng 19-6, giá vàng giảm 3,5 - 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 19-6 giảm mạnh sau phiên đứng giá hôm trước, lùi về dưới 148 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 3,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 19-6 (giờ Việt Nam) đã rời khỏi mốc 4.200 USD, giao dịch ở mức 4.185 USD/ounce, giảm gần 25 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 18-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,4 - 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đảo chiều sau chuỗi hồi phục khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Sau thông điệp của FED, kỳ vọng thị trường về khả năng tăng lãi suất tiếp tục gia tăng.

NHUNG NGUYỄN