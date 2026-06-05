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Chiều 5-6: Giá vàng giảm thêm 2,2-3,6 triệu đồng/lượng

SGGPO

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng kéo giãn chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên 3,5-4 triệu đồng/lượng, làm tăng rủi ro đối với người mua.

Giá vàng trong nước chiều 5-6 lao dốc dù giá vàng thế giới phục hồi. Giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm về sát 153 triệu đồng/lượng. Nhờ đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới được thu hẹp đáng kể, còn khoảng 10,8-11,3 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 3,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 153,2 triệu đồng/lượng bán ra.

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Chiều 5-6, giá vàng giảm thêm 2,2-3,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Tập đoàn Phú Quý giảm 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 152,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn thêm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ ngày 5-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.460,1 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với sáng nay, còn giảm gần 16 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 4-6.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,79 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10,8-11,3 triệu đồng/lượng. So với sáng nay, khoảng cách này đã thu hẹp từ mức 13,5-13,7 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng Thị trường vàng

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