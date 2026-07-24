PNJ chỉ mua lại sản phẩm trong 2 giờ mỗi ngày

PNJ vừa ra thông báo mới về khung giờ tiếp nhận mua lại sản phẩm và danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm.

Khách hàng giao dịch tại Công ty PNJ TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo đó, từ hôm nay 24-7, PNJ giới hạn khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm chỉ 2 giờ mỗi ngày, từ 15 giờ đến 17 giờ.

Số lượng cửa hàng tiếp nhận mua lại theo danh sách công bố của PNJ là 110 cửa hàng trên nhiều tỉnh, thành phố thuộc các khu vực TPHCM, miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và miền Tây.

Trong đó, có 12 cửa hàng ở khu vực Tây nguyên, 13 cửa hàng ở khu vực Đông Nam bộ, 12 cửa hàng tại khu vực miền trung, 25 cửa hàng tại TPHCM, 20 cửa hàng tại khu vực miền Tây và 28 cửa hàng khu vực miền Bắc.

Các cửa hàng còn lại của PNJ (khoảng 320 cửa hàng) sẽ chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào và được áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành.

PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng theo hai phương án. Khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ giá trị sang sản phẩm của PNJ hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán trong vòng 120 ngày. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể kết hợp cả 2 phương án, chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi và nhận phần giá trị còn lại bằng tiền theo lộ trình thanh toán.

Chính sách áp dụng đối với sản phẩm PNJ bán ra hiện nay

NHUNG NGUYỄN