Sáng 23-7: Giá vàng giảm mạnh

Giá vàng trong nước sáng nay 23-7 giảm mạnh. Trong đó, giá vàng thương hiệu SJC giảm mạnh hơn các thương hiệu khác sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.

Vàng thương hiệu SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Doji cùng giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua, giảm 5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 SJC sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,5 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng giữ nguyên chiều mua giá vàng nhẫn nhưng giảm 500.000/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy sáng nay, trừ tiệm vàng Mi Hồng niêm yết giá mua bán vàng chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng, các doanh nghiệp khác đồng loạt nâng mức chênh lệch này lên 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 23-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.114,6 USD/ounce, giảm khoảng 16 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 22-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,4 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN