Sáng 23-7: Giá vàng giảm mạnh

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Doji cùng giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua, giảm 5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 SJC sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 3 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,5 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.
Tiệm vàng Mi Hồng giữ nguyên chiều mua giá vàng nhẫn nhưng giảm 500.000/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Như vậy sáng nay, trừ tiệm vàng Mi Hồng niêm yết giá mua bán vàng chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng, các doanh nghiệp khác đồng loạt nâng mức chênh lệch này lên 5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 23-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.114,6 USD/ounce, giảm khoảng 16 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 22-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,4 triệu đồng/lượng.