Kinh tế

Thị trường

Chiều 22-7: Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương

SGGPO

Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.

Chiều 22-7: Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương

Giá vàng thương hiệu SJC giảm mạnh nhất

Giá vàng trong nước chiều nay 22-7 giảm mạnh dù giá vàng thế giới duy trì đà tăng. Trong đó, giá vàng thương hiệu SJC giảm mạnh hơn giá vàng các thương hiệu khác sau thông tin liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương vừa được cơ quan chức năng công bố chiều nay.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vàng thương hiệu PNJ lên 5,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng biến động mạnh nên các doanh nghiệp đồng loạt nới chênh lệch mua - bán vàng lên 4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và 3,5 - 4 triệu đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn 9999.

Riêng vàng thương hiệu PNJ tiếp tục nới rộng chênh lệch giá mua - bán lên đến 5,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất trên thị trường từ trước đến nay.

Cụ thể, Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 9999 và giá vàng miếng PNJ 800.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 22-7 (giờ Việt Nam) đi ngang so với sáng nay, giao dịch 4.120 USD/ounce, tăng hơn 44 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 21-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,7 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Công ty PNJ Vàng miếng SJC Tập đoàn Phú Quý Đêm 21-7 Vàng nhẫn 9999 Công ty SJC Giá vàng PNJ Báo giá Nhẫn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn