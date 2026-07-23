Hà Nội sẽ tổng kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10

Ngày 23-7, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn.

Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên địa bàn. Ảnh: MINH KHANG

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra, giám sát tập trung việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng E10 trong sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về pha chế, chất lượng nhiên liệu.

Đối tượng kiểm tra là các thương nhân phân phối xăng dầu; tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng E10. Trường hợp cần thiết, phạm vi kiểm tra có thể mở rộng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động bảo quản, phân phối, lưu thông xăng E10, nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung kiểm tra bao gồm rà soát, cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan xăng E10; hồ sơ, tài liệu liên quan công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy hoặc chứng nhận hợp quy, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện bảo đảm chất lượng xăng E10...

Xăng E10 được bán đại trà tại các cây xăng trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: MINH KHANG

Bên cạnh việc kiểm tra, Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10.

Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường; tránh tình trạng thông tin không chính xác, gây tâm lý bất ổn hoặc tác động không cần thiết đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

NGUYỄN QUỐC