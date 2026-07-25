Giá khóm Đồng Tháp tăng gấp đôi, nông dân có lãi trở lại

Sau thời gian giảm sâu, giá khóm (dứa) tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tăng mạnh trở lại, hiện dao động 9.000-11.000 đồng/kg, cao hơn gấp hai lần so với khoảng một tháng trước.

Mức giá này giúp nhiều hộ trồng khóm thu lãi khoảng 5.000 đồng/kg, tạo thêm động lực để tiếp tục duy trì, đầu tư sản xuất.

Ông Lê Văn Hùng, nông dân trồng hơn 15ha khóm tại xã Tân Phước 1, cho biết gia đình vừa thu hoạch khoảng 20 tấn khóm và bán cho thương lái với giá hơn 10.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông Hùng thu về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

“Hiện thương lái thu mua khóm loại 1 tại ruộng với giá khoảng 10.500 đồng/kg, tăng gấp hai lần so với tháng trước. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay mà tôi từng ghi nhận”, ông Hùng cho biết.

Nông dân vùng Đồng Tháp Mười thu hoạch khóm

Theo ông Bùi Kế Bính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phước 1, khoảng một tháng trước, thời điểm khóm tự nhiên và khóm xử lý rải vụ cùng vào vụ thu hoạch khiến nguồn cung dồi dào, giá giảm xuống chỉ còn 3.000-4.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện sản lượng đưa ra thị trường giảm đáng kể trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định nên giá tăng trở lại, dao động từ 9.000 - 11.000 đồng/kg.

Khóm là cây trồng chủ lực của xã Tân Phước 1 với diện tích khoảng 7.400ha. Nhờ kỹ thuật xử lý rải vụ, nông dân có thể thu hoạch quanh năm. Địa phương đang đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, phấn đấu đến cuối năm 2026 có hơn 1.700ha khóm được cấp mã số để thuận lợi tiêu thụ, mở rộng thị trường.

Không chỉ khóm, giá mít Thái tại nhiều địa phương ở ĐBSCL cũng đang phục hồi rõ rệt. Hiện mít xô được thương lái thu mua tại vườn từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, trong khi vài tháng trước chỉ ở mức 2.000 - 3.000 đồng/kg. Mít Thái loại 1 có giá 21.000 - 22.000 đồng/kg, loại 2 dao động 11.000 - 12.000 đồng/kg.

Theo ngành nông nghiệp, giá mít tăng chủ yếu do doanh nghiệp và thương lái đẩy mạnh thu mua phục vụ xuất khẩu. Sau thời gian giảm sâu từ sau Tết Nguyên đán 2026, thị trường phục hồi giúp nhiều nhà vườn giảm áp lực thua lỗ.

Theo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có gần 15.000ha khóm, sản lượng khoảng 260.000 tấn/năm và hơn 25.600ha mít, sản lượng 437.000 tấn/năm. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát triển mã số vùng trồng, mở rộng liên kết, đầu tư bảo quản, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị nông sản, giảm biến động giá.

NGỌC PHÚC