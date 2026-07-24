Sáng 24-7: Giá vàng PNJ và SJC thấp nhất thị trường

Sau hai phiên giảm mạnh tổng cộng khoảng 8,5 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước sáng 24-7 tiếp tục đi xuống.

Giá vàng sáng nay tiếp tục giảm

Khoảng 9 giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng PNJ (vàng nhẫn 9999 và vàng ép vỉ) sáng nay được Công ty PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm giá vàng nhẫn ít nhất, giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá vàng nhẫn của thương hiệu này cao hơn giá vàng miếng SJC đến 4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng 2 thương hiệu PNJ và SJC đang được niêm yết ở mức thấp nhất trong nhóm các thương hiệu lớn trên thị trường.

Mức chênh lệch mua - bán giá vàng vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 24-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.043,56 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 23-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,9-9,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi giá dầu tăng vọt do căng thẳng tại Vùng Vịnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu kể từ cuối tháng 5 làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Diễn biến này kéo chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD tăng hơn 0,3%, lên 101,44 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,699%, kỳ hạn 2 năm lên 4,353% và kỳ hạn 30 năm đạt 5,167%.

NHUNG NGUYỄN