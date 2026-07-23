Chi Quỹ bình ổn kìm đà tăng giá xăng dầu trong nước

Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi =Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 23-7 nhằm hỗ trợ điều hành thị trường bán lẻ trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng trở lại.

Liên bộ Công thương - Tài chính chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng

Cơ quan điều hành đã quyết định chi sử dụng quỹ với mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành chiều 23-7 được thực hiện trên cơ sở giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố địa chính trị, trong đó có căng thẳng tại Trung Đông, diễn biến trên Biển Đỏ và xung đột Nga - Ukraine. Trong kỳ điều hành này, giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới tăng hơn 10% đến hơn 12% so với kỳ trước.

Sau khi chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa từ 15 giờ ngày 23-7 đã được doanh nghiệp điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 20.888 đồng/lít, tăng 1.062 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 21.435 đồng/lít, tăng 885 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 25.768 đồng/lít, tăng 2.439 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 15.562 đồng/kg, tăng 1.103 đồng/kg.

Bộ Công thương thông tin thêm, dù điều chỉnh theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng và dầu tại Việt Nam sau khi điều chỉnh vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc và Lào.

Đây là kỳ điều hành thứ hai liên tiếp cơ quan điều hành chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. So với kỳ điều hành ngày 16-7, phạm vi hỗ trợ được mở rộng từ dầu diesel và dầu mazut sang thêm xăng sinh học, đồng thời mức chi đối với dầu mazut cũng tăng từ 500 đồng lên 1.000 đồng/kg.

Trước đó, nhiều kỳ điều hành trong tháng 7 không chi sử dụng quỹ, mà chỉ trích lập hoặc không sử dụng quỹ này. Đây cũng là mức chi cao hơn đáng kể so với nhiều kỳ điều hành trước đó.

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