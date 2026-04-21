Chính phủ phân công soạn thảo 9 dự án luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định 701/QÐ-TTg vào ngày 20-4-2026 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 6-4.

Cụ thể, Bộ Xây dựng được phân công chủ trì soạn thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Bộ Công thương chủ trì soạn thảo 3 dự án luật gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ.

Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thời hạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án luật trên vào tháng 9, riêng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan sẽ phải trình vào tháng 8.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục chủ động nghiên cứu, sớm đề xuất bổ sung các dự án cần thiết khác vào Chương trình lập pháp năm 2026. Các dự án đề xuất bổ sung vào chương trình phải gắn với đề xuất nhiệm vụ lập pháp trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ dự án luật về văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026).

