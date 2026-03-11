Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảm bảo pháp luật thực sự đi vào cuộc sống

Tổng Bí thư lưu ý quá trình xây dựng pháp luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng chính sách, tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học...

Chiều 11-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và pháp luật, chủ trì phiên họp quý 1 năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án trình tại phiên họp.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung được báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư yêu cầu, trong quá trình hoàn thiện Đề án, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: TTXVN

Về Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương.

Đối với các quy định đã được thể chế hóa cần khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành để các chính sách sớm đi được vào cuộc sống, hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân.

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tiễn. Sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trong đó hết sức lưu ý đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh (hiện nay chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp).

Có cơ chế phù hợp để không tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh; trong đó có cả việc tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng này.

“Những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được từng cấp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Không để tồn tại các điểm nghẽn rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho ý kiến về Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế chính sách an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân; phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hàng ngày, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm chân chính, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thực phẩm phát triển bền vững; đồng thời cũng phải xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung rà soát tổng thể các quan điểm chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

“Không chỉ dừng ở việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn mà còn phải xử lý đồng bộ những vướng mắc bất cập có liên quan đến lĩnh vực pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa,... đảm bảo khả thi, sát thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Về tập trung nguồn lực sửa đổi bổ sung Luật An toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng một khung pháp lý quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, đồng bộ, hiệu lực hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý an toàn thực phẩm, từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Đảm bảo quản lý chặt chẽ từ nguyên liệu sản xuất, chế biến, lưu thông, mua bán cho đến tiêu dùng thực phẩm; khắc phục tình trạng quản lý phân tán chồng chéo, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu an toàn.

Quá trình sửa đổi bổ sung luật và các quy định khác về an toàn thực phẩm phải đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các cơ quan tổ chức hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ sẵn sàng các điều kiện vật chất kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thực thi pháp luật.

Về báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế pháp luật và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Báo cáo đã chỉ ra và tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Trọng tâm là thực hiện các định hướng hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian gần đây, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực kiến tạo phát triển để góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Quá trình xây dựng pháp luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng chính sách, dựa trên tổng kết thực tiễn, tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hành pháp luật, đảm bảo pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phải chuyển được tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".

Theo TTXVN