Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ Cuba thiết thực, cụ thể

Chiều tối 1-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai, Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba.

1-4094-8896.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, chiều 1-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại đây, Thủ tướng đã chia sẻ những bài học của Việt Nam về đổi mới tư duy, cách làm trong quá trình phát triển kinh tế, phá thế bao vây cấm vận, mở cửa và hội nhập quốc tế; khẳng định cần phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đặc biệt là vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực phát triển quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam…

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, chiều 1-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mở rộng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, cũng như mở rộng ra các lĩnh vực tiềm năng khác...

Đồng chí Esteban Lazo Hernández khẳng định, Cuba luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, coi hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thế giới có nhiều thách thức, khó khăn đối với Cuba hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ sự cảm ơn tình đoàn kết, ủng hộ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba, đặc biệt là hỗ trợ ổn định cung cấp lương thực và phát triển sản xuất lương thực tại Cuba...

LÂM NGUYÊN

