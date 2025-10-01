Sẽ hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Cuba

Ngày 1-10, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã đồng chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba ngày 1-10.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tiếp nối thành công và phát huy thành quả của phiên họp lần thứ nhất tổ chức năm 2024 tại Thủ đô La Habana, phiên họp thứ hai là minh chứng rõ nét cho cam kết chính trị mạnh mẽ của Quốc hội hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đồng chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba ngày 1-10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba ngày 1-10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là dịp để đánh giá tổng thể về kết quả hợp tác song phương thời gian qua, về vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như chia sẻ thông tin kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández phát biểu tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba ngày 1-10.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ tin tưởng, phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Cuba - Việt Nam sẽ cho phép Quốc hội hai nước theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai Đảng, hai Nhà nước; mở rộng đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên; cụ thể hóa, thực hiện ngay những nội dung mà hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi, thống nhất trong cuộc hội đàm chiều 30-9.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández nhấn mạnh, phiên họp tái khẳng định quyết tâm của Cuba trong việc tôn trọng các cam kết và thúc đẩy các chính sách cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại và hợp tác giữa hai nước. Hiện tại, với 10 dự án đầu tư ở Cuba, Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với sự hiện diện ngày càng quan trọng và gia tăng tại Khu phát triển Mariel.

Tại phiên họp, đại diện các cơ quan của hai bên đã báo cáo tình hình hợp tác giữa hai nước, đề xuất các biện pháp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế và công nghệ sinh học, dược phẩm.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của mỗi bên về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của mỗi nước; đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký.

Hai Chủ tịch Quốc hội cùng thống nhất tăng cường tham vấn về xây dựng pháp luật, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết song phương, phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Cuba, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và ngược lại nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên kênh nghị viện cả ở cấp độ song phương cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực mà hai Quốc hội là thành viên; thường xuyên phối hợp rà soát và đôn đốc việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và hai Chính phủ.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Cuba và đồng chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Cuba - Việt Nam, dự kiến tổ chức tại La Habana, Cuba trong năm 2026.

