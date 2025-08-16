Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ KH-CN tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ dự và chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự đại hội

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đặc biệt, đánh dấu nhiều “lần đầu tiên” của Bộ KH-CN sau hợp nhất. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện toàn diện “đổi mới lần hai” về KH-CN và bưu chính viễn thông; lần đầu tiên ba chiến lược KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thống nhất trong một hệ thống. Quan trọng hơn, đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên mà KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao sứ mệnh trở thành động lực chủ yếu để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, hợp nhất hai bộ Bộ KH-CN và Bộ TT-TT là để tạo ra sức mạnh cộng hưởng. Việc hợp nhất hai bộ đã xóa đi ranh giới giữa KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số. Việc hợp nhất hai bộ đòi hỏi một cách tiếp cận mới, cách làm mới và chỉ có như vậy thì việc hợp nhất này mới tạo ra giá trị.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc đại hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, KH-CN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo thành một hệ sinh thái cộng hưởng, thúc đẩy nhau cùng phát triển và đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển quốc gia. KH-CN cung cấp nền tảng tri thức và công cụ kỹ thuật; đổi mới sáng tạo chuyển hóa tri thức đó thành sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; chuyển đổi số mở ra không gian triển khai và mở rộng quy mô ứng dụng với tốc độ cao và chi phí thấp.

KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng suất lao động, năng lực quản trị quốc gia, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo đó, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP…

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Bộ KH-CN xác định mục tiêu xây dựng Bộ KH-CN trở thành cơ quan đầu mối quốc gia về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông, tiêu chuẩn hóa, sở hữu trí tuệ và năng lượng nguyên tử; đủ năng lực dẫn dắt, điều phối và kiến tạo môi trường thuận lợi để KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ KH-CN nhiệm kỳ qua, Theo đó, thể chế được hoàn thiện; hạ tầng được nâng cấp; chuyển đổi số được thúc đẩy; đổi mới sáng tạo được lan tỏa; Chính phủ số được nâng cấp; kỹ năng số toàn dân được nâng cao, nhân dân được hưởng thụ; xây dựng Đảng được củng cố và tăng cường; khó khăn được tháo gỡ; niềm tin được thắp sáng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới Đảng bộ Bộ KH-CN tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực hoạch định và triển khai chính sách KH-CN, với phương châm “lấy dữ liệu làm nền tảng; lấy công nghệ làm công cụ; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy chuyển đổi số làm phương thức; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Đồng thời, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thiện các dự án luật về KH-CN, đổi mới sáng tạo, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Trí tuệ nhân tạo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ và Bộ KH-CN có cơ chế, chính sách, giải pháp để khuyến khích đa dạng các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, dữ liệu lớn, sinh học, năng lượng mới; sớm giải quyết dứt điểm các hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ còn tồn đọng; triển khai mô hình doanh nghiệp lớn chủ trì nghiên cứu, Nhà nước đồng hành hỗ trợ.

Bộ KH-CN phải thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu quốc gia và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ quyền số; quan tâm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN chất lượng cao, có năng lực tư duy phản biện; tạo điều kiện thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ trí thức trẻ và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng nhấn mạnh, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, giàu mạnh. Đảng bộ Bộ KH-CN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, cũng như lãnh đạo Bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ KH-CN phải là chiến sỹ tiên phong, người dẫn dắt, đi đầu trong việc ứng dụng KH-CN và chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH-CN nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội nghe công bố Quyết định của Đảng ủy Chính phủ chỉ định và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH-CN nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí; Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Bộ KH-CN nhiệm kỳ 2025-2030.

TRẦN BÌNH