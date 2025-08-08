Phát triển kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Minh Phụng (TPHCM) đưa ra hệ thống 26 chỉ tiêu và 6 chương trình đột phá, 6 công trình trọng điểm, trong đó nhiều công trình mang tính dân sinh, chăm lo đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Ngày 8-8, Đảng bộ phường Minh Phụng (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Nghĩa tình – Phát triển”, đại hội có sự tham dự của 239 đại biểu chính thức.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 phường Minh Phụng đạt được cũng như những kết quả bước đầu vận hành phường mới.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đánh giá, trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vừa chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Minh Phụng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo với tinh thần chủ động, linh hoạt, trách nhiệm.

Đại hội có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Theo đồng chí, dự thảo báo cáo chính trị đưa ra hệ thống 26 chỉ tiêu và 6 chương trình đột phá, 6 công trình trọng điểm đã bám sát thực tiễn của địa phương để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Điều này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm đổi mới, khát vọng phát triển của Đảng bộ phường Minh Phụng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn của “Bản lĩnh – Hành động – Kiến tạo – Phục vụ”, đòi hỏi toàn Đảng bộ phường phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển.

Đại biểu biểu quyết các vấn đề tại đại hội

Trong đó, phường cần quan tâm phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phường Minh Phụng cần phát huy lợi thế và đặc trưng của địa phương, địa bàn trung tâm để xây dựng các mô hình kinh doanh, dịch vụ, du lịch gắn với văn hóa và văn minh đô thị, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Đồng chí cũng lưu ý phường chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, chiếu sáng, giao thông, công viên, mảng xanh và khu vui chơi công cộng…

THÁI PHƯƠNG