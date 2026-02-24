Chọn lọc dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ, năm sau cao hơn năm trước. Đây chính là thời cơ điều chỉnh dòng vốn FDI có chọn lọc, nhằm định hướng nền kinh tế phát triển bền vững.

Niềm tin vững, đầu tư mạnh

Những ngày giáp tết, tại buổi gặp gỡ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, ông Kume Kunihide - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH), khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng đồng hành lâu dài với Việt Nam và TPHCM. Hiện hơn 80% số doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam chọn TPHCM làm địa bàn hoạt động. Điều này đã thể hiện lòng tin vững chắc của nhà đầu tư nước ngoài đối với TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hoạt động logistics tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, phường Long Trường, TPHCM

﻿ẢNH: HOÀNG HÙNG

Nhìn lại năm 2025, TPHCM dẫn đầu cả nước với tổng vốn FDI lũy kế khoảng 142,2 tỷ USD, tương ứng 20.470 dự án còn hiệu lực. Sau khi hợp nhất, TPHCM mới thu hút hơn 8,37 tỷ USD trong năm 2025, cao nhất cả nước. Trong tháng đầu năm, thành phố tiếp tục thu hút 372,8 triệu USD. Đặc biệt, theo lãnh đạo Sở Tài chính, thành phố đã chuyển trọng tâm sang thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hạn chế dự án thâm dụng lao động. Mục tiêu không chỉ là quy mô vốn mà là nâng chất lượng và hiệu quả triển khai dự án.

Trên bình diện cả nước, đây là chủ trương chung trong công tác thu hút vốn FDI. Ngay trong tháng 1-2026, vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ và là mức giải ngân tháng 1 cao nhất trong 5 năm qua. Trước đó, năm 2025 ghi nhận hơn 27,6 tỷ USD vốn thực hiện, mức kỷ lục từ trước đến nay. Các con số này cho thấy xu hướng giải ngân duy trì tích cực và phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Cùng với đà tăng về quy mô, yêu cầu nâng cao chất lượng thu hút FDI ngày càng rõ nét. Nếu trước đây trọng tâm là mở rộng công suất, tận dụng lợi thế chi phí và ưu đãi thuế thì giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn về giá trị gia tăng, chuyển giao công nghệ và mức độ liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Cơ cấu đầu tư cuối năm 2025 và đầu năm 2026 cho thấy dòng vốn FDI dịch chuyển sang các lĩnh vực phát triển bền vững như công nghiệp chế biến - chế tạo công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo, logistics thông minh. Xu hướng này phù hợp với định hướng chuyển đổi số và phát triển xanh của nền kinh tế.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Việc thu hút đầu tư FDI chọn lọc là hết sức cần thiết nhưng cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo các chuyên gia kinh tế, vấn đề được nhà đầu tư quan tâm là sự ổn định chính sách, minh bạch pháp lý, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực của hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa. Điều này đòi hỏi các địa phương và cơ quan quản lý tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng dự báo được, đồng bộ và hiệu quả hơn trong thực thi.

Công nhân Công ty TNHH Datalogic Việt Nam làm việc trên dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử tại Khu Công nghệ cao TPHCM ẢNH: HOÀNG HÙNG

Riêng tại TPHCM, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM khẳng định, thành phố sẽ cải cách mạnh mẽ và hành động thực chất hơn trong năm 2026; sẽ rà soát cơ chế ưu đãi theo hướng giảm dàn trải, tăng hỗ trợ sau đầu tư dựa trên hiệu quả dự án; kiến nghị Trung ương tháo gỡ các quy định chồng chéo, hoàn thiện chính sách thuế, hải quan đồng bộ và công bằng. Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu quy hoạch, đất đai, dự án là giải pháp then chốt nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Song song đó, TPHCM định hướng thu hút có chọn lọc các tập đoàn đa quốc gia nắm công nghệ nguồn, đổi mới xúc tiến theo cơ chế “đi cùng nhà đầu tư”, nâng chất lượng nguồn nhân lực và tăng đối thoại, xử lý dứt điểm vướng mắc để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

“Đề án nâng cao hiệu quả thu hút FDI giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030 của TPHCM đã được phê duyệt trước đây nhưng hiện nay vẫn phải chờ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Nếu như các quy hoạch được công bố sớm thì nhà đầu tư sẽ có cơ sở triển khai phương án đầu tư”, lãnh đạo Sở Tài chính kiến nghị.

Đối với thu hút đầu tư, ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC), cho biết, năm nay thành phố sẽ đổi mới mạnh theo hướng có mục tiêu, ưu tiên tập đoàn lớn từ Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo, tài chính quốc tế và hạ tầng thông minh; đồng thời tăng đối thoại, theo dõi và xử lý dứt điểm vướng mắc dự án.

Một trong những nội dung được nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm là việc xây dựng quy hoạch TPHCM mới. Đối với tiến độ hồ sơ quy hoạch chung, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT, thông tin, TPHCM đã hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Xây dựng sớm ký ban hành các đồ án, bản đồ kèm theo. Bên cạnh đó, về việc mở rộng quỹ đất thu hút đầu tư, Trưởng Ban Quản lý Các khu chế xuất, công nghiệp TPHCM (Hepza) Bùi Minh Trí cho hay, trong năm nay TPHCM sẽ nỗ lực đưa thêm 4 khu công nghiệp mới vào hoạt động, nâng tổng số khu công nghiệp hoạt động trên địa bàn TPHCM lên 63 khu, để phục vụ kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư.

Liên quan đến công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, sẽ không chờ đến các hội nghị, TPHCM luôn chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, coi khu vực tư nhân và FDI là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số…

ÁI VÂN - MAI HOA