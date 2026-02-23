Chiều 23-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, năm 2025, KTNN đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán tại các bộ, ngành, địa phương và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 38.700 tỷ đồng và 128 triệu USD. Hoạt động kiểm toán đã góp phần chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vì vậy, KTNN cần tập trung cụ thể hóa tinh thần nghị quyết đại hội trong toàn ngành, đi sâu đi sát hơn nữa, để KTNN xứng đáng là công cụ sắc bén, hữu hiệu của Quốc hội. KTNN cần thực hiện kiểm toán từ sớm, từ xa, sử dụng nghiệp vụ và nguồn thông tin đa chiều để chủ động tham mưu, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở các dự án lớn của đất nước. Đồng thời, KTNN phải đổi mới phương thức kiểm toán theo hướng “gọn, sát, chất lượng”.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu toàn ngành kiểm toán thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, bắt tay ngay vào triển khai công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để đáp ứng yêu cầu công việc sắp tới.

Thay mặt hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với toàn ngành KTNN. Tổng KTNN khẳng định, KTNN đang cố gắng chuyển mạnh từ phương thức hậu kiểm, chọn mẫu sang phương thức tiền kiểm, kiểm soát thường xuyên, toàn diện theo thời gian thực.

