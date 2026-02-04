TPHCM bàn giải pháp tăng trưởng hai con số

Trước đề nghị của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo các sở, ngành TPHCM đã hiến kế nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đạt 2 con số trong năm 2026.

Phiên họp kinh tế xã hội tháng 1, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 4-2, chủ trì phiên họp kinh tế xã hội tháng 1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt 2 con số và công tác chăm lo tết cho nhân dân.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM cho biết, dựa trên các chỉ số phát triển của tháng 1 cho thấy nhiều tín hiệu tốt. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng tới 34,5%, cao hơn mức bình quân chung của sản xuất công nghiệp, chứng tỏ khả năng vận hành, thích ứng và khả năng sản xuất trong dịp tết khá tích cực. Lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng là điểm sáng.

Theo số liệu của Thống kê TPHCM, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong tháng 1 tăng, số dự án FDI cũng tăng, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước rất triển vọng.

Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhằm hiện thực mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, TPHCM cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm. Khi các dự án sớm đi vào hoạt động sẽ tạo dư địa mới cho các quý sau. Song song đó, một số ngành cần đẩy mạnh, như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng khoảng 10%, thương mại dịch vụ khoảng 11,5%. Thống kê thành phố đã xây dựng kịch bản tăng trưởng và sẽ báo cáo UBND TPHCM. Với các động lực về tiêu dùng và xuất khẩu, Thống kê TPHCM cho rằng cần nghiên cứu phát huy thể chế, quy định để phát triển phù hợp với quy mô mới của TPHCM.

Trong khi đó, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng, cho biết tính đến hết tháng 1, tổng nguồn thu về đất đai đạt 6.624 tỷ đồng, đạt 6,3% tổng thu ngân sách, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Việc duyệt giá đất các dự án, ngay từ đầu năm Sở Tài chính và Sở NN-MT đã đưa danh mục 61 dự án phải xác định giá đất năm 2026, để tạo nguồn thu và tháo gỡ cho các dự án, cấp giấy chứng nhận cho người dân. Năm nay, giao thu 62.000 tỷ đồng từ đất đai, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành trong quý 3.

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác giải ngân vốn bồi thường, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết hiện đã triển khai 164 dự án, với phần vốn bồi thường trên 32.000 tỷ đồng. Hết tháng 1 đã giải ngân hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó khu vực TPHCM đã giải ngân gần 7.700 tỷ đồng, khu vực Bình Dương 146 tỷ đồng, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trên 26 tỷ đồng. Các khu vực có chênh lệch về giải ngân, vì vậy, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn để làm tốt nhiệm vụ này trong năm 2026.

Nhằm trợ vốn cho nền kinh tế, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước khu vực 2, cho biết mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 tại TPHCM dự kiến tăng 15% so với năm 2025. Năm 2025, dư nợ tín dụng đạt 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,25% so với năm 2024. Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đạt doanh số giải ngân 881.000 tỷ đồng.

Năm nay, các động lực truyền thống như sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về vốn. Với các động lực mới như trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, logistics, khoa học công nghệ, ngân hàng sẽ chủ động, sẵn sàng đồng hành, xác định các động lực tăng trưởng mới của thành phố sẽ là cơ hội để ngành nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm tín dụng, thanh toán, dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Sở QH-KT Võ Hoàng Ngân cho biết, để thúc đẩy đầu tư công, sở đã đẩy mạnh phân cấp phân quyền, giao quyền cho xã phường, đặc khu nhằm rút ngắn thủ tục, thời gian trong điều chỉnh quy hoạch. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Để góp phần tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TPHCM Hepza cho biết, Hepza nỗ lực đưa thêm 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Hiện TPHCM có 66 khu công nghiệp đã có giấy phép, nhưng mới 59 khu đi vào hoạt động. Hepza cũng sẽ tích cực thúc đẩy hình thành khu thương mại tự do (FTZ) như đã trình UBND TPHCM.

Trưởng ban quản lý Hepza Bùi Minh Trí phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về tình hình cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, giai đoạn cận tết, lượng hàng hóa tăng 2 - 3 lần so với ngày thường. Dự báo, sức mua đạt đỉnh vào khoảng từ 23 tháng Chạp (10-2) đến 29 tháng Chạp (16-2), tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh. Thị trường Tết Bính Ngọ 2026 đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mua sắm hàng hóa thuần túy sang chi tiêu cho trải nghiệm và dịch vụ. Tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị cho 2 tháng tết khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó, hàng bình ổn thị trường hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 23% - 43% nhu cầu thị trường. Các chợ đầu mối dịp cận tết tăng 70-80% lượng hàng, đạt 12.000 - 13.000 tấn/ngày. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán này, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP Thành phố cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra. Sở đã lập 31 đoàn, kiểm tra 1.320 cơ sở. Song song đó, kiểm tra đột xuất theo thông tin phản ánh từ báo chí, như kiểm tra các nhà hàng tiệc cưới, các công ty cung cấp suất ăn bán trú trong trường học...

NGÔ BÌNH - MAI HOA