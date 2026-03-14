Chủ động, khẩn trương, sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Sáng 14-3, Đoàn công tác số 5 của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến làm việc với 10 phường về công tác chuẩn bị bầu cử.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng lãnh đạo 10 phường: Lái Thiêu, Phú Lợi, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Chánh Hiệp, Phú An, An Phú và Bình Hòa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông biểu dương sự chủ động, tích cực của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị kiểm tra công tác bầu cử

Đến nay, các phường đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để cử tri nắm rõ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Một số địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện để công nhân, người lao động tham gia bầu cử đầy đủ.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Lái Thiêu

Các địa phương cũng xây dựng phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, an toàn sức khỏe cho cử tri và lực lượng phục vụ bầu cử, phương án xử lý các tình huống phát sinh...

Lãnh đạo phường Phú An, phường Thủ Dầu Một báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử tại địa phương

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ bầu cử và lực lượng kiểm phiếu, bảo đảm thực hiện đúng quy định, đúng thời gian, tránh xảy ra sai sót. Cùng với đó, chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin, thường xuyên cập nhật, tổng hợp và báo cáo kịp thời kết quả bầu cử theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu phố Bình Nhâm, phường Lái Thiêu

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong cử tri, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận kiểm tra tại điểm bỏ phiếu khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An

Sau buổi làm việc, đoàn chia thành các tổ công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu thuộc các phường.

Tổ công tác khảo sát tại điểm bỏ phiếu tại khu phố Thạnh Bình, phường Thuận An

* Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đến kiểm tra, giám sát trực tiếp điểm bỏ phiếu số 1 và số 2, thuộc đơn vị bầu cử số 1, tại phường Bến Cát.

Đoàn đã kiểm tra công tác trang trí điểm bỏ phiếu, khu vực bố trí thùng phiếu, khu vực hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện quyền bầu cử, buồng ghi phiếu bầu…

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, khảo sát một số điểm bỏ phiếu tại phường Bến Cát

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận các điểm bỏ phiếu được trang trí thống nhất, đúng quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ tốt cho ngày bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khâu tổ chức, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để quy trình bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho cử tri.

TÂM TRANG

