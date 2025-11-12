Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein của Vương quốc Jordan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein của Vương quốc Jordan đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 12, 13-11.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 12-11, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9-8-1980 – 9-8-2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay, quan hệ Việt Nam và Jordan không ngừng được củng cố và phát triển. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, hợp tác hai nước cũng đã có những bước phát triển đáng khích lệ, trong đó trao đổi thương mại hai chiều năm 2024 đạt xấp xỉ 190 triệu USD. Hai bên đặt mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD đến năm 2030, đạt 1 tỷ USD đến năm 2035.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein

Cùng với đó, Việt Nam và Jordan cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Halal, trong đó có đào tạo nhân lực, sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối, công nhận lẫn nhau chứng chỉ Halal. Hai bên tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh… Ngoài hợp tác song phương, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Trên cơ sở quan hệ Việt Nam - Jordan phát triển tốt đẹp 45 năm qua, chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein lần này được kỳ vọng đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

PHAN THẢO