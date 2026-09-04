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Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

SGGPO

Ngày 4-9, Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Bidur, Nepal, ngày 29-8-2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát
Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Bidur, Nepal, ngày 29-8-2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo Bộ Ngoại giao, trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

TTXVN đưa tin, tính đến sáng 4-9 theo giờ Việt Nam, có ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở Nepal trong trận lũ quét, sạt lở xảy ra ngày 26-8. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo có 21 người thiệt mạng.

Ngày 27-8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal về thiên tai lũ quét, sạt lở xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal.

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Từ khóa

Nepal Viện trợ nhân đạo Sạt lở Bộ Ngoại giao Chính phủ Việt Nam

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