Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến 11-9

Ngày 3-9, Bộ Ngoại giao thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến 11-9.

Tháng 11-2025, Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Với Mông Cổ, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được duy trì, trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp được thúc đẩy. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội năm 2018, nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đặc biệt tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các ủy ban chuyên môn và các nhóm nghị sĩ.

MINH DUY