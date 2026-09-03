Hợp tác nghị viện góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 3-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực, tâm huyết của Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hợp tác nghị viện đã và đang tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với khuôn khổ hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất. Cơ quan lập pháp hai nước đã phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo thuận lợi cho quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ, Pháp coi trọng vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại sứ đánh giá tích cực những bước phát triển năng động của quan hệ hai nước. Trong đó, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp đóng góp thiết thực vào củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác nhiều mặt trong quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Pháp để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác hai nước nói chung và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp vào Việt Nam nói riêng.

MINH DUY