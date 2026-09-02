Việt Nam - một câu chuyện thành công

Trên trang web của Ngân hàng Thế giới (WB), phần giới thiệu về Việt Nam được mở đầu: Việt Nam là một câu chuyện thành công đáng chú ý về phát triển. Theo WB, những cải cách từ đổi mới năm 1986, cùng các điều kiện quốc tế thuận lợi, đã giúp Việt Nam chuyển mình từ một trong những nước nghèo nhất thế giới thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao.

Tăng trưởng bền vững

Theo WB, tăng trưởng kinh tế bền vững mang lại những cải thiện lớn cho chất lượng cuộc sống người dân. Hàng triệu người thoát nghèo, quyền tiếp cận y tế và giáo dục ngày càng rộng mở, hầu hết các hộ gia đình trên cả nước đều được kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hướng tới tương lai, Việt Nam đặt khát vọng trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 dựa trên mô hình phát triển xanh và bao trùm. Hiện thực hóa định hướng này, Việt Nam đã đưa ra các cam kết mạnh mẽ, đó là giảm 30% lượng phát thải khí mê-tan và chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050.

Tuy nhiên, WB cũng lưu ý, con đường phía trước còn nhiều thách thức như tốc độ già hóa dân số nhanh, sự dịch chuyển của dòng thương mại quốc tế, làn sóng tự động hóa và các rủi ro từ biến đổi khí hậu. Để duy trì đà tăng trưởng và đạt được các mục tiêu dài hạn, Việt Nam cần có thêm cải cách, đồng thời nâng cao năng lực thực thi chính sách trong ba trụ cột gồm an sinh xã hội, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.

Bước sang giai đoạn hiện tại, đà bứt phá của Việt Nam tiếp tục được thể hiện qua các con số thống kê và đánh giá quốc tế. Theo trang tin Seaasia Stats (Indonesia), trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam vươn lên trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong số 6 quốc gia ASEAN.

Trong quý 1, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 7,8%, với ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,92%, dịch vụ tăng 8,18%. Sang quý 2, kinh tế Việt Nam tiếp tục bứt phá lên 8,4% nhờ sự đóng góp đồng đều từ sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư và hoạt động xuất khẩu.

Sự chuyển dịch chất lượng

Cùng với tốc độ tăng trưởng, vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu cũng gia tăng mạnh mẽ. Dẫn số liệu thống kê của Mỹ, tờ Wall Street Journal cho biết, Việt Nam đạt thặng dư thương mại hàng hóa hơn 114 tỷ USD với Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026, cao hơn Đài Loan (Trung Quốc), Mexico và Trung Quốc. Kim ngạch hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam đạt hơn 123 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ.

Nhờ mở cửa, hội nhập qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đầu tư hạ tầng cảng biển, tỷ lệ thương mại trên GDP của Việt Nam đã tiệm cận 170%, đưa Việt Nam vào nhóm nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới. Cơ cấu xuất khẩu cũng chuyển dịch theo hướng công nghệ cao hơn.

Theo Wall Street Journal, khoảng 60% hàng hóa sang Mỹ là máy móc, thiết bị điện tử và điện. Sự hiện diện ngày càng lớn của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Samsung, Intel và Foxconn cho thấy vai trò ngày một rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ góc nhìn của tờ Times of India (Ấn Độ), thành quả của Việt Nam bắt nguồn từ định hướng phát triển có tính chiến lược. Bước tiến này càng đáng chú ý khi đặt cạnh quy mô dân số, nền kinh tế và nguồn lực của Trung Quốc, Ấn Độ hay Mexico.

Theo tờ Times of India, Việt Nam đã làm được điều nhiều nước đang phát triển từng cam kết nhưng ít thực hiện được là đưa sản xuất phục vụ xuất khẩu thành trọng tâm của chiến lược kinh tế, tham gia các thỏa thuận thương mại khu vực, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển khu công nghiệp, cảng biển. Song song đó, là cung cấp cho các công ty đa quốc gia lực lượng lao động trẻ, có trình độ, tập trung và kỷ luật.

Cùng chung quan điểm, tờ The Economic Times (Ấn Độ) nhận định sự kết hợp giữa cải cách, đầu tư hạ tầng và hội nhập sâu rộng đã đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi thương mại toàn cầu.

Không chỉ gia tăng quy mô xuất khẩu, Việt Nam đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn trường hợp tập đoàn Qualcomm. Tập đoàn công nghệ này dự kiến phát triển hoạt động tại Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI) lớn thứ ba trên thế giới.

Reuters cũng dẫn tuyên bố của Chính phủ Việt Nam cho biết Samsung đã đầu tư tổng cộng 24 tỷ USD, với kim ngạch xuất khẩu điện thoại lũy kế đạt 500 tỷ USD sau 17 năm sản xuất. Tập đoàn này dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường đào tạo và phối hợp với chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) ngày 25-8, Cục trưởng Cục Tài chính Đặc khu Hành chính Hồng Công, ông Paul Chan Mo-po, đánh giá cao Việt Nam đã xây dựng nền tảng sản xuất có năng lực cạnh tranh cao, tăng cường liên kết thương mại, đầu tư với thế giới và nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực.

Theo ông Paul Chan Mo-po, Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Hồng Công trong ASEAN, thương mại hai chiều tăng bình quân 25%/năm trong năm năm gần đây. Hồng Công cam kết đóng vai trò cửa ngõ tài chính giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc đại lục và các nguồn vốn quốc tế cho hạ tầng xanh.

* Bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM: Một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á Việt Nam năm 2026 rất khác so với Việt Nam tôi từng trải nghiệm vào năm 2022. Có ba điều đặc biệt gây ấn tượng với tôi trong hành trình tăng trưởng của Việt Nam kể từ khi tôi trở lại. Thứ nhất, tốc độ thay đổi. Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Thứ hai, tôi đặc biệt ấn tượng trước cách doanh nghiệp, Chính phủ và cộng đồng tại Việt Nam cùng huy động nguồn lực để hỗ trợ nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Thứ ba, sức mạnh của môi trường đầu tư. Chính phủ Việt Nam đang triển khai các chính sách nhằm thu hút nguồn vốn nước ngoài và đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm ba quốc gia hàng đầu ASEAN. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia (từ 9 đến 12-8), lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định sức mạnh của quan hệ Việt Nam - Australia, được vun đắp qua hơn 50 năm tin cậy chiến lược và sự gắn kết lợi ích ngày càng sâu sắc. Cùng nhau, chúng ta có thể góp phần xây dựng một tương lai kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo và có khả năng chống chịu cho Việt Nam và toàn khu vực. (Trích phát biểu của bà Kate Wallace tại Diễn đàn Viện chính sách Australia - Việt Nam 2026, ngày 25-8). * Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam: Đối tác quan trọng, lâu dài trong nền kinh tế toàn cầu Với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Việt Nam không phải là một giải pháp tạm thời để đa dạng hóa hoặc dự phòng hoạt động sản xuất, mà là đối tác quan trọng, lâu dài trong nền kinh tế toàn cầu. Sự ổn định chính trị, lực lượng lao động có kỹ năng và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam giúp nước này trở thành trung tâm hàng đầu cho tăng trưởng bền vững. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhận thấy cơ hội rất lớn trong việc Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, phát triển chuỗi cung ứng chất bán dẫn, công nghệ tiên tiến và các giải pháp năng lượng sạch. Để khai thác đầy đủ tiềm năng này, AmCham tiếp tục tập trung hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng hệ thống quy định minh bạch, hiện đại hóa hạ tầng lưới điện và bảo đảm nguồn điện ổn định, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến không thể thiếu của khu vực về đổi mới sáng tạo và đầu tư. (Ảnh: THỤY VŨ - AMCHAM)

THANH HẰNG - XUÂN HẠNH tổng hợp