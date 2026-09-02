Lãnh đạo các nước gửi điện, thư mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026), lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện, thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lễ Thượng cờ mừng 81 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba ĐÌnh (Hà Nội) ngày 2-9. Ảnh: TTXVN

* Lào: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone và Quyền Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachak bày tỏ vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới. Điện mừng cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

* Trung Quốc: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Cường; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao; tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đều khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

* Campuchia: Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Moha Roatsapheathika Thipadei Khuon Sudary, Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đánh giá cao những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được; đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” được hai nước xây dựng vững chắc trên nền tảng tin cậy chính trị và trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, vì lợi ích chung. Lãnh đạo Campuchia khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

* Nga: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Vyacheslav Volodin đã nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga đang phát triển tích cực; trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, hai nước tiếp tục thúc đẩy nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

* Triều Tiên: Tổng Bí thư Đảng Lao động, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un và Thủ tướng Nội các Pak Thae Song đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng trên tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; chúc Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

* Mông Cổ: Tổng thống Ukhnaa Khurelsukh, Thủ tướng Nyam-Osor Uchral, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được; khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao hai nước; tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

* Hoa Kỳ: Trong điện mừng, Tổng thống Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam; nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đánh giá cao những tiến triển đạt được trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, cũng như cam kết chung của hai nước đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những tiến triển đạt được, hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung.

* Nhật Bản: Nhà vua Nhật Bản Naruhito gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp chân thành tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn hạnh phúc và nhân dân Việt Nam thịnh vượng.

* Pháp: Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, Pháp và Việt Nam, cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN, cùng chia sẻ nguyên tắc gắn bó với chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Bên cạnh việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, các bên cũng cần sẵn sàng nỗ lực vì những lợi ích toàn cầu, cho rằng bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương cần được tiếp tục, nhằm gìn giữ những tài sản chung này cho các thế hệ tương lai.

* Anh: Nhà vua Anh Charles III nhấn mạnh, Quốc khánh năm nay là cơ hội quý báu để nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa hai nước; bày tỏ coi trọng mối quan hệ song phương chặt chẽ và cam kết tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi, chặt chẽ hơn trong những năm tới.

* Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo đồng cấp Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Triều Tiên, Mông Cổ, Pháp cũng đã gửi thư, điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

MINH DUY