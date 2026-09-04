Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Từ ngày 4 đến 6-9, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam chính thức đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử.

Củng cố quan hệ hữu nghị

Việt Nam và Myanmar là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Aung San gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ đầu năm 2026 đến nay đã diễn ra nhiều hoạt động song phương đáng chú ý như Đại sứ Myanmar trình quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar trình quốc thư lên Tổng thống Min Aung Hlaing.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Myanmar đánh giá cao hỗ trợ của Việt Nam trong khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là cử đội cứu hộ chuyên nghiệp hơn 100 người và viện trợ 300.000 USD hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất (vào tháng 3-2025). Hiện các đảng phái lớn của Myanmar đều đánh giá cao lập trường và cách tiếp cận của Việt Nam đối với Myanmar, mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Tại kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe đồng chủ trì ngày 26-8, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và đối ngoại nhân dân, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện (2017-2027).

Tại sự kiện này, hai bên đã xác định nhiều định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, ưu tiên những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của mỗi nước, như hạ tầng, công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Hướng đến kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 336 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Các nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam gồm rau củ quả, cao su, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng nông sản và thủy sản. Việt Nam xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính gồm phân bón, nguyên liệu ngành dệt may, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị phụ tùng khác.

Về đầu tư, Việt Nam hiện có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD, đứng thứ 5/87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài. Một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động kinh doanh thành công, đóng góp đáng kể cho phát triển của Myanmar, như liên doanh Mytel (viễn thông và hạ tầng số), HAGL Myanmar Center/Thaco (tổ hợp bất động sản, khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại tại Yangon)...

Tại lễ trình quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 6-7, Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Wai Linn bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, xe điện, du lịch...

Theo Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức, Myanmar vẫn là thị trường tiềm năng về thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với sự cải thiện về môi trường chính trị, tiềm năng và triển vọng hợp tác tại thị trường Myanmar, các doanh nghiệp Việt Nam còn có điều kiện rất thuận lợi khi Chính phủ Myanmar tiếp tục coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị cũng như rất muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Bên cạnh đó, hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam khá phù hợp với thị hiếu của người dân Myanmar. Hiện hai nước đang phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thương mại, Đại sứ Nguyễn Anh Đức cho biết hai bên đang hướng tới tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

MINH DUY - PHƯƠNG ANH