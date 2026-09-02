Việt Nam coi trọng quan hệ với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các nước thành viên

Ngày 1-9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.

Chia sẻ đánh giá của lãnh đạo các nước về tình hình thế giới đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc mang tính thời đại, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kêu gọi đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, hợp tác cùng có lợi, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc và cải tổ Liên hiệp quốc nhằm đáp ứng với tình hình.

Tổng thống Kyrgystan Sadyr Japarov đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong 25 năm phát triển với “Tinh thần Thượng Hải”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với SCO và các nước thành viên, sẵn sàng trở thành Đối tác của SCO và tham gia các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ SCO, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á - Âu.

Nhân dịp dự hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Kazakhstan Tokayev, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Phó Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva…

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đều đánh giá cao quan hệ đang phát triển rất tốt đẹp với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ thực chất giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trước đó, chiều 31-8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev. Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EAEU cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và EAEU, bảo đảm mang lợi ích cân bằng cho các bên

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may, da giày; đề nghị EAEU tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan mặt hàng gạo.

Cùng ngày, tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Phụ trách các vấn đề kinh tế Cộng hòa Arab Ai Cập Hussein Mohamed Ahmed Eissa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên sớm thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đồng thời chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Ai Cập Al-Sisi thăm Việt Nam.

Tối 31-8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ các nước dự khai mạc Đại hội Thể thao du mục Nomad Games lần thứ 6.

Ngày 1-9, lãnh đạo các nước thành viên SCO đã ký Tuyên bố Bishkek tại Hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Ngoài Tuyên bố Bishkek kỷ niệm 25 năm thành lập SCO, lãnh đạo các nước đã thông qua 27 văn kiện khác liên quan nhiều lĩnh vực như nghị định thư sửa đổi Hiến chương SCO năm 2002, bảo đảm an ninh, phát triển cảng biển và logistics, khoa học, công nghệ.

TTXVN