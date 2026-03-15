TPHCM đồng loạt khai mạc ngày bầu cử

Sáng 15-3, hòa cùng không khí Ngày hội non sông, tại TPHCM, các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đồng loạt khai mạc.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), thuộc Đơn vị bầu cử số 5, đông đảo cử tri đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VĂN MINH

Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VĂN MINH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VĂN MINH

Cùng dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), từ sáng sớm đã có hàng trăm cử tri đến xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

*Tại phường Phú An, tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri khu phố Phú Thuận. Theo ghi nhận, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm để tham gia bỏ phiếu. Các cử tri bày tỏ kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước tham dự lễ khai mạc tại phường Phú An

* Dự lễ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Tân Định có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Điểm bầu cử số 7, phường Tân Định tại Trường Tiểu học Đuốc Sống, có 3.078 cử tri. Bên cạnh việc điểm bỏ phiếu trực tiếp, tổ bầu cử số 7 cũng thực hiện mang thùng phiếu phụ và có đội hình đến tận nhà các cử tri cao tuổi, người khuyết tật khó khăn trong đi lại, không thể trực tiếp đến điểm bầu cử.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao đổi với các đại biểu trước giờ khai mạc

* Dự lễ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM… Điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa tại Trường mầm non 27-4, có gần 2.700 cử tri. Ngoài cử tri thường trú trên địa bàn, còn có các cơ quan đơn vị đặc thù, như bệnh viện, cơ sở tôn giáo. Bên cạnh việc vận động cử tri đến bỏ phiếu trực tiếp, tổ bầu cử số 2 cũng thực hiện mang thùng phiếu phụ và có đội hình đến tận các cơ quan đơn vị và nhà của các cử tri không có điều kiện đến trực tiếp, qua đó, giúp cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự tại khu vực bỏ phiếu số 2, Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa.

Không khí Ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa, sáng 15-03-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa.

Từ sớm 15-3, cử tri đến khu vực bỏ phiếu số 2, Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Tại phường An Khánh, dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1 (trụ sở khu phố 1-2-3, địa chỉ số 23 đường Đoàn Hữu Trưng, phường An Khánh) có các đồng chí: Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường An Khánh

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 1

* Tại trụ sở khu phố 3 (số 22 đường Ngô Văn Huyền, phường Vũng Tàu), diễn ra lễ khai mạc bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 3. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri khu phố 3 đã có mặt tại điểm bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, phấn khởi để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Khu vực bỏ phiếu số 3 có 1.802 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó 132 cử tri thực hiện quyền bầu cử 2 cấp và 1.670 cử tri bầu cử 3 cấp. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được địa phương triển khai chu đáo, từ trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử người ứng cử đến bố trí thùng phiếu, đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu.

Sau nghi thức chào cờ và tuyên bố khai mạc, các đại biểu cùng cử tri tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gửi gắm niềm tin vào những người ứng cử đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Không khí ngày bầu cử tại khu phố 3 diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM... dự phiên khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Vũng Tàu)

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ bỏ phiếu. Ảnh: NGUYỄN NAM

* Tại khu vực bỏ phiếu số 6 (điểm Trường Mầm non Sơn Ca 11, phường Phú Nhuận, TPHCM), tham dự và bỏ phiếu bầu cùng cử tri có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Thị Thảo.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Thị Thảo bỏ lá phiếu của mình tại khu vực bỏ phiếu số 6 (điểm Trường Mầm non Sơn Ca 11, phường Phú Nhuận, TPHCM). Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phường Phú Nhuận có 16 khu vực bầu cử. Tổng số cử tri trên địa bàn phường là 46.113 người.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 27 - Bộ Tư lệnh TPHCM (phường Hòa Hưng, TPHCM), cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ lần lượt thực hiện các bước theo hướng dẫn của Tổ bầu cử, từ kiểm tra danh sách cử tri, nhận phiếu bầu đến trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu, bảo đảm đúng quy trình.

Không khí tại khu vực bỏ phiếu số 27 - Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: THU HOÀI

Ngoài khu vực bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Thành phố, cán bộ, chiến sĩ của 6 đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tam Long; Ban Chỉ huy Phòng thủ 6 - Đặc khu Côn Đảo; Trung đoàn Gia Định Trung đoàn Bộ Binh 6; Trung đoàn Minh Đạm đã tham gia bầu cử riêng tại đơn vị. Các đơn vị còn lại bầu cử tại địa phương nơi đóng quân.

* Hòa chung không khí ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm, cử tri xã đảo Thạnh An (TPHCM) phấn khởi cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thạnh An), dưới sự hướng dẫn của các thành viên tổ bầu cử, cử tri nhận phiếu bầu, vào phòng phiếu và bỏ lá phiếu bầu của mình vào thùng phiếu.

Cử tri tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Thạnh An. Ảnh: CẨM TUYẾT

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (ngụ ấp Thạnh Hoà) chia sẻ: “Là người dân sinh sống trên đảo nhiều năm, tôi luôn ý thức việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của người dân vào những đại biểu thật sự có tâm, có tầm, lắng nghe và phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri. Tôi mong rằng những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng xã đảo, điều kiện đi lại để xã đảo ngày càng phát triển”.

Xã Thạnh An có 3.673 cử tri tham gia bỏ phiếu. Xã bố trí 4 khu vực bỏ phiếu tại: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Thạnh An; Miễu Bà xã Thạnh An; Đình Thần Ngày chủ ấp Thạnh Bình; Trụ sở ấp Thiềng Liềng.

Đồng chí Hoàng Nguyên Đinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Long Hải. Ảnh: TRÚC GIANG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tham dự lễ khai mạc và bỏ biếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 1 ở phường Dĩ An

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Điền). Ảnh: TRÚC GIANG

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bầu cử phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM). Ảnh: N.Q.

Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bầu cử phường Sài Gòn. Ảnh: N.N

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM bỏ phiếu. Ảnh: THU HOÀI

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, đặc khu Côn Đảo (TPHCM)

Cử tri là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đặc khu Côn Đảo bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cụ Trần Thị Mỹ Hậu (88 tuổi, xã Long Điền) bị đau chân vẫn cố gắng đi bỏ phiếu. Ảnh: TRÚC GIANG

