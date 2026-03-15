Hôm nay 15-3, gần 79 triệu cử tri thực hiện quyền công dân
Hôm nay 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào sáng sớm 15-3, tại TPHCM, các khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng trong tất cả các khâu để đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Trên các trục đường, những lá cờ tung bay rợp sắc đỏ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử được bố trí trang trọng, tạo nên một diện mạo rực rỡ và đầy tự hào.
Bên trong các điểm bỏ phiếu, không khí làm việc của các tổ bầu cử đang ở giai đoạn cao điểm nhất.
Dù đã chuẩn bị từ nhiều ngày qua, nhưng ngay từ mờ sáng, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt đông đủ để thực hiện những khâu kiểm tra cuối cùng. Trong đó, các thành viên tổ bầu cử tập trung rà soát danh sách, đảm bảo không có sai sót về thông tin những người ứng cử, kiểm tra lại lần cuối bảng niêm yết danh sách cử tri. Các tổ trưởng tổ bầu cử trực tiếp kiểm tra niêm phong hòm phiếu, vị trí đặt hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để sẵn sàng cho thủ tục khai mạc.
Các tình nguyện viên và lực lượng chức năng đã hoàn tất việc bố trí các dải phân cách mềm, đảm bảo cử tri di chuyển theo quy trình một chiều, tránh ùn ứ khi lượng người đổ về đông vào giờ cao điểm.
Mọi công tác chuẩn bị tại hơn 5.065 khu vực bỏ phiếu trên toàn địa bàn thành phố đã hoàn tất, sẵn sàng đón chào những lá phiếu đầu tiên của cử tri vào lúc 7 giờ sáng nay.
Nhiệm kỳ 2026-2031, TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri đi bầu cử. Trong đó bầu cử 3 cấp là hơn 7,6 triệu cử tri; bầu cử 2 cấp là hơn 2 triệu cử tri; và 5.065 khu vực bỏ phiếu.
Số người ứng cử ĐBQH tại TPHCM là 64 người bầu 38 người; 208 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM, bầu 125 người.