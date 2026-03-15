Hôm nay 15-3, gần 79 triệu cử tri thực hiện quyền công dân

Hôm nay 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào sáng sớm 15-3, tại TPHCM, các khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng trong tất cả các khâu để đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến kiểm tra công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG
Khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn) sẵn sàng đón cử tri đến bỏ phiếu. Ảnh: VĂN MINH

Trên các trục đường, những lá cờ tung bay rợp sắc đỏ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử được bố trí trang trọng, tạo nên một diện mạo rực rỡ và đầy tự hào.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến kiểm tra công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên trong các điểm bỏ phiếu, không khí làm việc của các tổ bầu cử đang ở giai đoạn cao điểm nhất.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Điền, TPHCM). Ảnh: TRÚC GIANG
Tổ bỏ phiếu kiểm tra lần cuối cơ sở vật chất, danh sách cử tri, chuẩn bị phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Điền). Ảnh: TRÚC GIANG

Dù đã chuẩn bị từ nhiều ngày qua, nhưng ngay từ mờ sáng, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt đông đủ để thực hiện những khâu kiểm tra cuối cùng. Trong đó, các thành viên tổ bầu cử tập trung rà soát danh sách, đảm bảo không có sai sót về thông tin những người ứng cử, kiểm tra lại lần cuối bảng niêm yết danh sách cử tri. Các tổ trưởng tổ bầu cử trực tiếp kiểm tra niêm phong hòm phiếu, vị trí đặt hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để sẵn sàng cho thủ tục khai mạc.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Điền), các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đã có mặt từ sớm để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TRÚC GIANG

Các tình nguyện viên và lực lượng chức năng đã hoàn tất việc bố trí các dải phân cách mềm, đảm bảo cử tri di chuyển theo quy trình một chiều, tránh ùn ứ khi lượng người đổ về đông vào giờ cao điểm.

Mọi công tác chuẩn bị tại hơn 5.065 khu vực bỏ phiếu trên toàn địa bàn thành phố đã hoàn tất, sẵn sàng đón chào những lá phiếu đầu tiên của cử tri vào lúc 7 giờ sáng nay.

Khu vực bỏ phiếu số 1 (Trường Mầm non 12) phường Xóm Chiếu, đã sẵn sàng đón cử tri đến bầu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Từ sáng sớm, cử tri khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi (TPHCM) đã có mặt tại điểm bỏ phiếu Trường mầm non Tương Lai. Ảnh: TÂM TRANG
Khu vực bỏ phiếu số 13, phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khu vực bỏ phiếu số 16, phường Chợ Quán, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lực lượng phục vụ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn). Ảnh: VĂN MINH
Hướng dẫn những cử tri đầu tiên ở Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Điền) để việc bỏ phiếu đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Ảnh: TRÚC GIANG
Rất đông cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 3, phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NAM
Công nhân sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi (TPHCM) dậy sớm với lá phiếu trên tay, cùng tham gia ngày hội toàn dân. Ảnh: TÂM TRANG
Lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử tri đến từ rất sớm tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VĂN MINH

Nhiệm kỳ 2026-2031, TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri đi bầu cử. Trong đó bầu cử 3 cấp là hơn 7,6 triệu cử tri; bầu cử 2 cấp là hơn 2 triệu cử tri; và 5.065 khu vực bỏ phiếu.

Số người ứng cử ĐBQH tại TPHCM là 64 người bầu 38 người; 208 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM, bầu 125 người.

