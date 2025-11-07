Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức bày tỏ xúc động khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ông nhận thức sâu sắc rằng đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của bản thân trong suốt quá trình công tác. Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự lớn của người đảng viên mà còn là vinh dự của gia đình và Đảng ủy UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chia sẻ, với vai trò hiện nay, bản thân luôn nhắc nhở tự mình phải rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Luôn nêu gương trong quá trình công tác, trong đạo đức và trong lối sống. Trong hành động phải quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm vì sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Tấn Đức vào Đảng ngày 18-10-1995, chính thức ngày 18-10-1996. Hiện ông sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 2, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

PHÚ NGÂN