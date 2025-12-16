Cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại kỳ họp, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật các đồng chí: Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH; Doãn Mậu Diệp, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH.

UBKT Trung ương nhận thấy: các đồng chí Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì kỳ họp 70 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 1 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

TRẦN BÌNH