Điểm sáng phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại TPHCM

Ngày 8-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Dự tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Phát triển Đảng trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng tại TPHCM. Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã trình bày tham luận về vấn đề này.

Đồng thời, nhấn mạnh sự quan tâm thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên trình bày tham luận tại hội nghị. Thực hiện: VĂN MINH

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Đề án số 10-ĐA/TU về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM đặt mục tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ TPHCM; tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên ở những nơi có tỷ lệ còn thấp so với số lượng quần chúng của cơ quan, đơn vị và ở các ngành, lĩnh vực yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nhất là đội ngũ công nhân, người lao động, lãnh đạo, quản lý và chủ doanh nghiệp tư nhân.

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đến nay, Đảng bộ TPHCM có 1.435 tổ chức Đảng với 23.245 đảng viên, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hoạt động của các tổ chức đảng này duy trì khá nền nếp, có quy chế làm việc và chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nhận định những kết quả đạt được là nhờ vào việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp cho cán bộ chuyên trách và chế độ chính sách hỗ trợ hoạt động công tác đảng, công tác đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

TPHCM tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp; kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị để từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đảng viên, doanh nghiệp.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm nâng cao chất lượng cấp ủy. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong doanh nghiệp; chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của tổ chức đảng và doanh nghiệp.

VĂN MINH