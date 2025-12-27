Học viện Cán bộ TPHCM chú trọng kết nạp đảng viên mới là sinh viên

Đảng ủy Học viện Cán bộ TPHCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga tặng giấy khen cho Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Phạm Ngọc Lợi cho biết, năm 2025, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ Học viện đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai sắp xếp, sáp nhập các đơn vị, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, giúp Học viện nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thông suốt, không để gián đoạn.

Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Nguyễn Văn Y và Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Văn Phúc trao giấy khen cho các đảng viên xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ Học viện Cán bộ TPHCM đã đạt được trong năm 2025.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ Học viện Cán bộ TPHCM cần đặt nhiệm vụ nắm bắt, quản lý, định hướng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên lên hàng đầu, xem đây là yếu tố then chốt để giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Cấp ủy các cấp phải chủ động, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh; tăng cường đối thoại, trao đổi, thông tin hai chiều, không để hình thành “điểm nóng” về tư tưởng.

Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Nguyễn Văn Y và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Đặng Thùy Khánh Vân trao giấy khen cho đảng viên xuất sắc

Đảng ủy Học viện Cán bộ TPHCM xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, trong đó chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện và kết nạp đảng viên mới là sinh viên ưu tú, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, nhất là về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống và động cơ phấn đấu vào Đảng. Qua đó xây dựng đội ngũ kế thừa trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

KHÁNH HUY