Đồng chí Đặng Minh Thông làm Trưởng Tiểu ban thực hiện Đề án 204 của Ban Bí thư

Theo quyết định của Ban Chỉ đạo TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM làm Trưởng Tiểu ban.

Ban Chỉ đạo về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM (gọi là Ban Chỉ đạo TPHCM) vừa quyết định kiện toàn Tiểu ban thực hiện Đề án 204 của Ban Bí thư.

Theo đó, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM làm Trưởng Tiểu ban.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông

Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực là đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM.

Các Phó Trưởng Tiểu ban, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các thành viên Tiểu ban gồm 17 đồng chí.

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo TPHCM xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách để triển khai thực hiệu quả việc chuyển đổi số tại các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy…

