Không lồng ghép sinh hoạt chuyên môn, họp giao ban vào sinh hoạt chi bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu thời gian sinh hoạt chi bộ tối thiểu là 90 phút.

Cụ thể không được lồng ghép sinh hoạt chuyên môn, họp giao ban cơ quan, đơn vị vào sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ trước, sinh hoạt chuyên đề sau hoặc ngược lại.

Buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Chi bộ khối phòng ban chức năng thuộc Đảng bộ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM (thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế)

Bên cạnh đó, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ toàn Đảng vào ngày 3 hàng tháng (nếu vào ngày nghỉ hoặc trường hợp đặc biệt, sinh hoạt trong tuần đầu tiên của tháng).

Thời lượng sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm tối thiểu 90 phút. Trong tháng, có sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ thường kỳ cùng một buổi, thời gian sinh hoạt tối thiểu là 120 phút (đối với chi bộ có ít đảng viên, cấp ủy có thẩm quyền căn cứ số lượng đảng viên, loại hình chi bộ để quy định cụ thể thời lượng sinh hoạt bảo đảm sinh hoạt chi bộ có chất lượng).

Theo hướng dẫn, trong phần kết luận khi kết thúc sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, bí thư chi bộ có trách nhiệm đề xuất đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ; chi bộ biểu quyết; ghi vào biên bản họp chi bộ. Kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ cuối năm.

Hướng dẫn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phải xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng là cuộc họp quan trọng nhất; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Theo hướng dẫn, chi ủy phải chuẩn bị tốt và đổi mới, toàn diện nội dung, hình thức sinh hoạt theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.

