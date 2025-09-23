Kinh tế

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện cơ chế ưu đãi cải tạo chung cư cũ

UBND TPHCM vừa triển khai Nghị quyết 17/2025 của HĐND thành phố về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Chung cư 155-157 đường Bùi Viện, TPHCM đã xuống cấp. Ảnh: THANH HIỀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM triển khai Nghị quyết 17/2025 của HĐND TPHCM về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư (CĐT) khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Xây dựng đăng tải Nghị quyết 17/2025 trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các tổ chức biết, tham gia.

Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng (là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố) thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17/2025.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết để tham mưu UBND TPHCM xem xét, giải quyết cho các CĐT dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức ưu đãi, hỗ trợ; đảm bảo phù hợp theo các quy định pháp luật.

UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn TPHCM có nhiệm vụ thông tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để triển khai Nghị quyết 17/2025.

Theo Nghị quyết 17/2025, các CĐT dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo nghị quyết này sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời theo quyết định của Luật Nhà ở.

