Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 17-10 (theo giờ địa phương), đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Sarah Kemp, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ quốc tế của Tập đoàn Intel.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và bà Sarah Kemp tại buổi làm việc

Bà Sarah Kemp cho biết, lĩnh vực rất có tiềm năng phát triển hiện nay tại TPHCM là chuỗi cung ứng ngành bán dẫn. Vào tháng 4-2025, các nhà cung ứng toàn cầu của Intel đã đến Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của Intel.

Intel đang có kế hoạch tiếp tục tổ chức buổi gặp gỡ tương tự vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 20 năm Intel đầu tư tại Việt Nam. Bà Sarah Kemp hy vọng có thể cùng Khu Công nghệ cao TPHCM tổ chức thành công sự kiện này.

Về phát triển nguồn nhân lực, theo bà Sarah Kemp, hiện tập đoàn đang hợp tác với các cơ quan của thành phố về AI. Tuần tới, tập đoàn sẽ phối hợp Sở Tài chính TPHCM đào tạo AI cho công chức, cũng như phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức chương trình đào tạo AI cho sinh viên.

Trân trọng những đóng góp của Intel cho sự phát triển của TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, nhà máy Intel tại Khu Công nghệ cao TPHCM không chỉ là một cơ sở sản xuất, mà còn là biểu tượng cho sự thành công của chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao của thành phố.

Kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến quý 2-2025 đã vượt mốc 100 tỷ USD, và gần đây nhất là việc đưa vào sản xuất những sản phẩm chip bán dẫn sử dụng công nghệ 18A tiên tiến nhất. Thành phố mong muốn Intel Products Việt Nam trở thành trung tâm xuất sắc về đóng gói và kiểm thử tiên tiến, là nơi những sản phẩm phức tạp nhất, giá trị nhất của Intel được hoàn thiện và ra mắt thế giới.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được có buổi làm việc với Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác làm việc với Đại sứ Đỗ Hùng Việt,

﻿ Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc được thành lập từ năm 1976, hiện có 19 biên chế. Về cơ sở vật chất, trước mắt Phái đoàn đang thuê trụ sở làm việc. Chính phủ đã cho chủ trương sẽ mua trụ sở cho Phái đoàn để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt đề nghị Diễn đàn Mùa thu TPHCM - Hoa Kỳ nên được tổ chức hàng năm hoặc ít nhất 2 năm một lần để có thêm gắn kết hợp tác, đặc biệt là với New York. Thị trường chứng khoán New York có quy mô vốn hóa 60.000 tỷ USD, rất phù hợp để TPHCM trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cảm ơn Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã hỗ trợ đoàn đại biểu TPHCM hoàn thành chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã thông tin đến Đại sứ và Phái đoàn về kết quả chuyến công tác với nhiều kết quả khả quan.

Dịp này, đoàn công tác đã thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Phái đoàn, và tham quan trụ sở Liên hợp quốc tại New York.

TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC - NGÔ BÌNH