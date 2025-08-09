Trưa 9-8, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM có buổi tiếp đoàn đại biểu Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt do bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt làm trưởng đoàn.

Chúc mừng bà Obuchi Yuko được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, đồng chí Nguyễn Văn Được hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của bà trên cương vị mới; bày tỏ tin tưởng rằng bà sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung, quan hệ TPHCM - Nhật Bản nói riêng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển và sự gắn kết tình cảm của hai dân tộc trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng TPHCM và Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp bà Obuchi Yuko. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bày tỏ vinh dự và cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Được dành thời gian tiếp đoàn, bà Obuchi Yuko khẳng định, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của Nhật Bản như tỉnh Aichi, tỉnh Hyogo và tỉnh Osaka, bà Obuchi Yuko cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển quan hệ thương mại giữa các bên. Với môi trường kinh doanh hiện đang được cải thiện, TPHCM là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Nhật Bản.

Bà Obuchi Yuko bày tỏ mong muốn chính quyền TPHCM hỗ trợ thực hiện các dự án đang triển khai tại TPHCM và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người Nhật sinh sống và làm việc tại TPHCM. Bà Obuchi Yuko khẳng định, sẽ kế thừa truyền thống, tiếp tục là thế hệ tiếp theo của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt cống hiến và đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

PHƯƠNG NAM