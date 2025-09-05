TPHCM và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) thúc đẩy các hợp tác mới

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tặng Thống đốc Muraoka Tsugumasa quà lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Thống đốc Muraoka Tsugumasa cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu.

Thống đốc Muraoka Tsugumasa cho biết, tỉnh Yamaguchi có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, thu hút sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Hitachi, các doanh nghiệp sản xuất toa xe đường sắt cao tốc và các ngành công nghiệp mũi nhọn khác.

Yamaguchi cũng là quê hương của 8 Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cố Thủ tướng Shinzo Abe, người để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Theo Thống đốc Muraoka Tsugumasa, qua chuyến thăm và làm việc lần này, ông ấn tượng với sự năng động, tiềm năng phát triển cũng như vai trò đầu tàu kinh tế của TPHCM. Ông mong muốn hai bên sẽ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực TPHCM có thế mạnh và Yamaguchi quan tâm.

Thống đốc cũng trân trọng mời lãnh đạo TPHCM sang thăm Yamaguchi để trực tiếp trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh cảm ơn Thống đốc Muraoka Tsugumasa và đoàn công tác đã đến thăm TPHCM trong thời điểm thành phố đang đẩy mạnh nhiều chương trình hợp tác quốc tế.

Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, trên nền tảng quan hệ hữu nghị đã được thiết lập giữa tỉnh Yamaguchi và tỉnh Bình Dương trước đây, TPHCM có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác với Yamaguchi, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TPHCM hoan nghênh và kêu gọi các doanh nghiệp Yamaguchi tăng cường đầu tư, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương nói riêng và giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung.

THỤY VŨ