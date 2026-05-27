Chuẩn y nhân sự Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí.

Chiều 27-5, Đảng ủy Báo Người Lao Động đã tổ chức lễ công bố các quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao quyết định đến Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Nguyễn Cao Lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Cao Văn Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Đức đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố về chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố về chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố Nguyễn Khoa Hải phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng các nhân sự vừa được nhận quyết định.

Trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Khoa Hải đề nghị Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, chăm lo xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết nội bộ và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tính chiến đấu, định hướng và tính nhân văn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Quan tâm xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giàu đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo và nghĩa tình của Báo Người Lao Động.

KHÁNH HUY