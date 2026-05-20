Sau phản ánh của Báo SGGP: TPHCM xử lý “điểm đen” rác thải ở khu Nam

Sau loạt phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng rác thải tràn lan gây mất mỹ quan đô thị tại nhiều khu vực ở TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có văn bản thông tin kết quả kiểm tra, xử lý và yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục các điểm tồn đọng rác thải.

Đáng chú ý, phản ánh của Báo SGGP trên báo điện tử tại địa chỉ www.sggp.org.vn với video clip “Điểm đen rác thải cồng kềnh bủa vây đất dự án ở khu Nam TPHCM” (đăng ngày 10-5) đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM rà soát, xác định khu vực tồn đọng rác thuộc khu đất trống tại giao lộ đường số 9A - đường số 4, xã Bình Hưng. Theo ghi nhận của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, địa phương đã tổ chức dọn dẹp khu vực này.

Phòng Kinh tế - UBND xã Bình Hưng cho biết, hiện phí thu gom rác sinh hoạt hộ gia đình có mức khoảng 82.000 đồng/tháng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển rác cồng kềnh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chọn cách đổ trộm rác cồng kềnh để né chi phí xử lý. UBND xã Bình Hưng đang xây dựng phương án thu gom và xử lý rác thải cồng kềnh theo quy trình riêng nhằm hạn chế tình trạng đổ trộm tái diễn.

ĐÌNH DƯ