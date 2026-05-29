Đường ven biển Lâm Đồng “tắc” do vướng mỏ titan

Sau hơn 5 năm triển khai, dự án đường ven biển 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc kéo dài tại khu vực một mỏ titan. Dù phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành, vướng mắc về thủ tục đóng cửa mỏ khiến dự án trọng điểm này bị chậm tiến độ.

Dự án đường ven biển 719B (đoạn Phan Thiết - Kê Gà) là công trình hạ tầng trọng điểm khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng, với tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng, chiều dài hơn 25km, khởi công từ năm 2020. Đến nay, khoảng 18km đường đã được thông xe, đạt gần 80% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng gần 4km đi qua khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Tân Quang Cường. Theo ghi nhận, đoạn này chưa thể thi công do chưa hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dự án nhiều lần phải gia hạn. Trước đó, dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành vào cuối năm 2025, sau đó tiếp tục gia hạn đến tháng 3-2026, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án số 2 tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư dự án), cho biết, dự án đã được triển khai trở lại ở một số vị trí có “mặt bằng sạch”. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn phụ thuộc vào việc tháo gỡ vướng mắc tại khu vực mỏ titan. Hiện nay, Công ty TNHH Tân Quang Cường đang hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ để trình cơ quan chức năng xem xét (đây là lần thứ 3 hồ sơ được nộp lên Bộ NN-MT). Chỉ khi hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và được chấp thuận, khu vực này mới có thể bàn giao cho địa phương để triển khai thi công đồng bộ.

Đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường cho hay, doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục liên quan và gửi hồ sơ đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ NN-MT) để xin đóng cửa mỏ, nhưng đến nay chưa có kết quả. Sau khi được chấp thuận, đơn vị sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Như vậy, sau hơn 5 năm triển khai, “nút thắt” này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến tuyến đường ven biển quan trọng chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ, ảnh hưởng đến mục tiêu kết nối hạ tầng và phát triển kinh tế - du lịch khu vực.

TIẾN THẮNG