Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh bị cày nát

Thời gian gần đây, các tuyến đường Lê Duẩn, Trần Duệ Tông, Nguyễn Trãi, Hà Huy Tập (ở các phường Vũng Áng, Sông Trí) và quốc lộ 15 (tỉnh Hà Tĩnh), do lưu lượng phương tiện trọng tải lớn qua lại tấp nập khiến đường bị cày nát. Tình trạng xuống cấp này không chỉ gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đường Lê Duẩn xuống cấp, nắng thì bụi, tưới nước thì bùn lầy nhếch nhác

Nhận được phản ánh của người dân qua Đường dây nóng Báo SGGP, phóng viên có mặt tại đường Lê Duẩn, Trần Duệ Tông, Nguyễn Trãi, Hà Huy Tập ghi nhận các tuyến đường này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trên bề mặt đường gồ ghề, xuất hiện dày đặc đoạn bong tróc nham nhở, nứt nẻ ngang dọc; hàng loạt vị trí bị sụp lún tạo thành ổ voi, ổ gà lớn; các lớp đất đá, nhựa đường chung quanh bị vỡ kết cấu, biến dạng nằm lởm chởm khắp nơi.

Anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1978, trú phường Vũng Áng) cho biết, trước đây các tuyến đường này đi lại êm thuận, an toàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng vào phục vụ dự án tại Khu công nghiệp Vũng Áng lưu thông qua đây dày đặc khiến mặt đường bị cày nát, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Ông Trần Quốc Hoàng, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Vũng Áng, cho biết, các trục đường trên khá lớn và các phương tiện qua lại chủ yếu phục vụ cho Khu công nghiệp Vũng Áng. Hiện nay, nguồn ngân sách của địa phương khó khăn, không đủ để đảm bảo thực hiện việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng, xuống cấp. Thời gian qua, địa phương đã có đề xuất tỉnh và cơ quan chức năng quan tâm, xem xét đầu tư nguồn lực để khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường này, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi.

Trong khi đó, hàng loạt vị trí trên tuyến quốc lộ 15, nhất là đoạn từ ngã ba Khe Giao đến khu vực dốc Đồng Bụt (giáp ranh giữa xã Toàn Lưu và xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Trên mặt đường xuất hiện chi chít hố sụp lún, nứt nẻ, ổ voi, ổ gà, bong tróc vỡ kết cấu, biến dạng. Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, cho biết, hàng ngày lưu lượng phương tiện trọng tải lớn qua lại trên tuyến quốc lộ 15 rất lớn, trong đó nhiều nhất là các xe tải chở đất từ 4 mỏ đất trên địa bàn xã và một số mỏ đất ngoài xã về phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án, khu công nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh đã khiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng. Thực trạng xuống cấp này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, đời sống của người dân.

DƯƠNG QUANG