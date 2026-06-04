Báo SGGP trao tiền hỗ trợ bạn đọc

Ngày 3-6, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) thăm hỏi, trao số tiền 7 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ lần 2 cho 2 cháu Nguyễn Minh Thiện (7 tuổi) và Nguyễn Chí Thiện (2 tuổi, ở tổ 1, khu phố Thái Lai, phường Hoài Nhơn Nam), nhân vật trong bài “Xót thương 2 bé thơ bạo bệnh” đăng trên Báo SGGP ngày 16-4-2026.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Phạm Hoàng Ái (39 tuổi, mẹ 2 cháu) gửi lời cảm ơn bạn đọc và Báo SGGP đã đồng hành, giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho các con. Trước đó, đại diện Báo SGGP phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam đến thăm hỏi, trao số tiền 15 triệu đồng bạn đọc giúp đợt 1 cho hoàn cảnh 2 cháu Minh Thiện và Chí Thiện.

NGỌC OAI