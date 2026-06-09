10 bước sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tại TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư. Báo SGGP xin giới thiệu một số nội dung quan trọng của kế hoạch này.

Nhiệm vụ cụ thể trong sắp xếp khu phố, ấp, thôn, tổ dân phố, khu dân cư

Tổ chức tuyên truyền, thông tin việc thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư;

Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Ban điều hành khu phố Phú Lợi 4 (phường Phú Lợi, TPHCM) đối thoại với cán bộ phụ nữ khu phố về công tác bảo vệ môi trường trong khu dân cư. ẢNH: TÂM TRANG

10 bước thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, thôn, tổ dân phố, khu dân cư

Đối với quy trình sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, tổ dân phố, khu dân cư, UBND TPHCM đặt ra 10 bước thực hiện.

Bước 1: Rà soát khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo hướng dẫn.

Bước 2: Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã về Phương án sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, UBND cấp xã báo cáo gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố để trình UBND TPHCM. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 2-6-2026.

Bước 3: UBND TPHCM trình Đảng ủy UBND TPHCM báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho chủ trương thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 10-6-2026.

Bước 4: Trên cơ sở chủ trương được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông qua Phương án tổng thể, UBND cấp xã hoàn thiện Đề án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo thẩm quyền quản lý. Thời gian hoàn thành từ ngày 10 đến trước ngày 13-6-2026.

Bước 5: UBND cấp xã tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn. Thời gian hoàn thành từ ngày 13 đến trước ngày 18-6-2026.

Bước 6: UBND cấp xã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. Thành phần hồ sơ thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian hoàn thành từ ngày 18 đến trước ngày 21-6-2026.

Bước 7: UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tại kỳ họp gần nhất. Thời gian hoàn thành từ ngày 21 đến trước ngày 22-6-2026.

Bước 8: UBND cấp xã bố trí số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Bước 9: UBND cấp xã thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách khi thôi tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư do sắp xếp, tổ chức lại theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian hoàn thành từ ngày 22 đến trước ngày 30-6-2026.

Bước 10: UBND cấp xã báo cáo UBND TPHCM (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 2-7-2026.

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