Tái diễn tình trạng phơi lúa trên đường

Như Báo SGGP đã phản ánh, thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra do người dân chiếm dụng lòng, lề đường để phơi lúa. Do thiếu sân phơi, tình trạng này tiếp tục tái diễn tại nhiều địa phương.

Những ngày này, tại xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), khi nhiều cánh đồng bước vào vụ thu hoạch, nhu cầu phơi lúa tăng cao. Do thiếu sân bãi, nhiều hộ dân đã tận dụng ngay mặt đường nhựa liên xã để phơi lúa. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn đường bị chiếm gần hết phần lưu thông để phơi lúa, khiến phương tiện phải né tránh hoặc lấn sang phần đường đối diện để di chuyển. Vào giờ cao điểm, xe máy, ô tô lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Để tránh xe cán qua lúa, nhiều hộ dân còn đặt gạch đá, cành cây hoặc căng bạt trực tiếp trên mặt đường. Những vật cản này trở thành “bẫy” nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc thời điểm thiếu ánh sáng, khi người điều khiển phương tiện khó quan sát.

Người dân phơi lúa trên đường tại xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa). ẢNH: HIẾU GIANG

Tại xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), tình trạng phơi lúa chiếm dụng lòng đường đã kéo dài nhiều năm. Theo phản ánh của người dân, gần như toàn bộ các tuyến đường nội bộ nơi đây thường xuyên bị tận dụng làm sân phơi lúa tự phát. Khu vực này nằm gần Trường Tiểu học Hàm Liêm. Mỗi buổi chiều tan học, hàng trăm học sinh đi xe đạp qua khu vực phơi lúa. Nhiều em đã bị té ngã do cán phải lớp lúa trơn trượt hay né tránh các vật cản giữa đường. Ngoài việc gây mất an toàn giao thông, việc phơi lúa còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh.

Không riêng tại Lâm Đồng, tình trạng này cũng diễn ra phổ biến tại tỉnh Khánh Hòa khi vào vụ thu hoạch lúa. Tại xã Cam Lâm, tuyến đường qua thôn Cửu Lợi vốn nhỏ hẹp nhưng nhiều đoạn bị người dân chiếm dụng để phơi lúa, rơm rạ. Chị Trần Ngọc Thủy, người dân địa phương, cho biết đã có không ít trường hợp người đi xe máy bị trượt ngã khi lưu thông qua khu vực này.

Theo lực lượng chức năng, việc phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường bộ là hành vi vi phạm pháp luật. Đầu tháng 5-2026, Công an xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) đã lập biên bản, yêu cầu 8 hộ dân ký cam kết không tái diễn hành vi phơi lúa trên đường giao thông. Tuy nhiên, tình trạng chiếm lòng đường để phơi lúa vẫn tiếp diễn.

Phòng CSGT Công an các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa cho biết, việc chiếm dụng lòng đường để phơi nông sản là hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi phơi nông sản chiếm dụng lòng đường. Người dân cần lựa chọn khu vực phơi phù hợp hoặc áp dụng phương pháp sấy hiện đại để không tái diễn tình trạng vi phạm an toàn giao thông.

Theo quy định hiện hành, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường có thể bị phạt từ 200.000-250.000 đồng. Trường hợp đặt vật cản trái phép như gạch đá, cành cây để chắn khu vực phơi nông sản có thể bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG